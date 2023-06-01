Два удара по промышленному объекту Харькова: из-под завалов достали женщину
1 июня в Харькове прогремели взрывы.
Обновлено в 14:33. Удары пришлись по промышленному объекту.
Из-под завалов спасли 63-летнюю женщину.
После медицинского осмотра пострадавшая в госпитализации не нуждалась.
Обновлено в 14:16. Зафиксировано два попадания в Индустриальном районе Харькова.
– Все профильные службы выехали на место. Информация о пострадавших в эту минуту не поступала. Данные обновляются, – отмечает глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Обновлено в 14:01. По словам мэра Игоря Терехова, пока известно об ударе по Индустриальному району.
– Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, – отмечает мэр областного центра.
Обновлено в 13:57. За четыре минуты до сообщения от городского главы руководитель областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях, потому что оккупанты наносят по региону удары.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 463-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов