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Татьяна Забожко, редактор ленты

Два удара по промышленному объекту Харькова: из-под завалов достали женщину

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Фото: Depositphotos

1 июня в Харькове прогремели взрывы.

Обновлено в 14:33. Удары пришлись по промышленному объекту.

Из-под завалов спасли 63-летнюю женщину.

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После медицинского осмотра пострадавшая в госпитализации не нуждалась.

Обновлено в 14:16. Зафиксировано два попадания в Индустриальном районе Харькова.

– Все профильные службы выехали на место. Информация о пострадавших в эту минуту не поступала. Данные обновляются, – отмечает глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Обновлено в 14:01. По словам мэра Игоря Терехова, пока известно об ударе по Индустриальному району.

– Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, – отмечает мэр областного центра.

Обновлено в 13:57. За четыре минуты до сообщения от городского главы руководитель областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях, потому что оккупанты наносят по региону удары.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 463-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов

Харьков
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