Два удари по промисловому об’єкту Харкова: із-під завалів дістали жінку

1 червня в Харкові прогриміли вибухи.

Оновлено о 14:33. Удари прийшлися по промисловому об’єкту.

Минулося без пожежі, але з руйнуваннями.

Із-під завалів врятували 63-річну жінку.

Після медичного огляду постраждала госпіталізації не потребувала.

Оновлено о 14:16. Зафіксовано два влучання в Індустріальному районі міста Харків.

– Усі профільні служби виїхали на місце. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Дані оновлюються, – зазначає голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Оновлено о 14:01. За словами міського голови Ігоря Терехова, поки що відомо про удар по Індустріальному району.

– Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, – наголошує мер обласного центру.

Оновлено о 13:57. За чотири хвилини до повідомлення від міського голови голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, тому що окупанти завдають по регіону ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов

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