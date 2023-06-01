Новый пакет оборонной помощи и грант на $1,25 млрд от США: 463-й день войны

1 июня, 0:22

В Бахмуте из-за вторжения РФ погибло 204 жителя, из них четверо детей — мэр

С начала войны в Бахмуте погибли 204 жителя города, в том числе четверо детей.

Об этом рассказал в интервью изданию Укринформ мэр города Алексей Рева.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, ранения получили 505 человек, в том числе 17 детей.

До войны население Бахмута составляло 70 тыс. человек, а к 29 мая этого года в городе осталось около 500 жителей.