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Зерновой коридор под угрозой. РФ заблокировала регистрацию входящего флота во все порты

зерно
Фото: Depositphotos

Зерновая инициатива снова остановлена, поскольку Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все порты Украины.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

— Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в инициативе, — говорится в сообщении.

Указано, что 30 и 31 мая Россия без всяких объяснений зарегистрировала только одно входящее судно на порт Черноморск, тогда, когда другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской инициативе 10 судов на три порта.

В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые должно быть загружено 2,4 миллиона тонн продовольствия для мира. Это почти вдвое больший объем, чем было экспортировано в мае.

Некоторые суда ожидают инспекции СКЦ более 3 месяцев. Это более 1 миллиарда долларов убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира.

— Украинская делегация направила письмо в Секретариат СКЦ с требованием возобновить полноценную работу в составе 3 инспекционных команд и 9 инспекций в день, как того требуют процедуры СКЦ. Украинские инспекторы сейчас находятся в СКЦ и готовы немедленно приступить к работе в случае восстановления регистрации судов, — добавляют в министерстве.

17 мая Украина, Турция, ООН и Россия договорились о продлении зернового соглашения еще на 2 месяца.

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Зерно, Росія, Украина, Черноморская зерновая инициатива
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