Зерновий коридор під загрозою. РФ заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів
Зернова ініціатива знову зупинена, оскільки Росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
– Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати вхідний флот до участі в ініціативі, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що 30 й 31 травня Росія без жодних пояснень зареєструвала лише одне вхідне судно на порт Чорноморськ, тоді, коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти.
В черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 млн т продовольства для світу. Це майже вдвічі більший обсяг, ніж було експортовано в травні.
Деякі судна очікують інспекції СКЦ понад три місяці. Це понад $1 млрд збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу.
– Українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі трьох інспекційних команд та дев’яти інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори наразі перебувають в СКЦ та готові негайно взятися до роботи в разі відновлення реєстрації суден, – додають у міністерстві.
17 травня Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися про продовження зернової угоди ще на два місяці.
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