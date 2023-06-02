Речь идет не только о F-16: в ОП назвали состав коалиции истребителей для Украины

В коалицию истребителей для Украины уже вошли восемь стран, но вскоре это количество может возрасти.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Он отметил, что по итогам поездки президента Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Молдове удалось очертить контуры коалиции истребителей.

Также были сделаны реальные шаги к ускорению подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения, “включая, но не ограничиваясь F-16”.

— Оформилась основа европейской части Коалиции с участием уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу, — сказал Игорь Жовква.

По его словам, достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно объемов и механизма подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также создание условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже во время следующего заседания в формате Рамштайн.

Ранее стало известно, что Польша и Нидерланды помогут Украине подготовить пилотов для истребителей F-16.

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, график учений уже определен.

Источник: Европейская правда

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