Йдеться не лише про F-16: в ОП назвали склад коаліції винищувачів для України

До коаліції винищувачів для України вже увійшли вісім країн, але згодом ця кількість може зрости.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Він зазначив, що за підсумками поїздки президента Володимира Зеленського на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові вдалося окреслити контури коаліції винищувачів.

Також були зроблені реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління, “включаючи, але не обмежуючись F-16”.

– Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії та Франції. Із президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу, – сказав Ігор Жовква.

За його словами, досягнуті домовленості дають змогу розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів вже під час наступного засідання у форматі Рамштайн.

Раніше стало відомо, що Польща та Нідерланди допоможуть Україні підготувати пілотів для винищувачів F-16.

За словами прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, графік навчань уже визначено.

Джерело: Європейська правда

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