На следующей встрече Рамштайн примут решение о механизме подготовки пилотов — Зеленский

На следующей встрече в формате Рамштайн примут решение о механизме подготовки украинских пилотов.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

— С учетом параллельных консультаций с США и другими заинтересованными странами мы поручили нашим министрам обороны совместно работать с целью разработки официального решения относительно конкретных объемов и механизма подготовки пилотов и технического персонала на основе запроса украинской стороны, которое будет принято на следующей встрече в формате Рамштайн всеми странами — участницами инициативы по подготовке пилотов истребительной авиации, — говорится в заявлении.

Также лидеры двух стран подтвердили готовность разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов, когда это будет целесообразно для Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что сегодня Зеленский провел неформальную встречу с лидерами европейских стран в рамках коалиции истребителей.

Участники обсудили практические вопросы, связанные с началом тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 и самолетах других типов.

Источник : Офис президента

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