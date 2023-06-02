Вероятно, прилет по порту: в Бердянске прогремели взрывы

Днем 2 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы.

В Telegram-каналах сообщают о прилете в районе Бердянского морского торгового порта.

Над городом виднеется столб густого дыма.

Представитель оккупационных властей в Запорожской области Владислав Рогов подтвердил попадание по территории морского порта. По его словам, жертв и разрушений нет.

В то же время в Бердянской городской военной администрации заявили, что “из порта убегают корабли, которые недавно зашли для похищения украинских зерновых и металлолома”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Узнать, где сейчас в Украине были включены сирены, можно на карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

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