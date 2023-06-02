Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи

Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи

Вдень 2 червня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.

У Telegram-каналах повідомляють про приліт у районі Бердянського морського торговельного порту.

Над містом видніється стовп густого диму.

Представник окупаційної влади у Запорізькій області Владислав Рогов підтвердив влучання по території морського порту. За його словами, жертв і руйнувань немає.

Водночас у Бердянській міській військовій адміністрації заявили, що “з порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металобрухту”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Дізнатися, де наразі в Україні увімкнені сирени, можна на карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Читайте також
”Бавовна” в Курську: вибухи чути біля залізниці та аеродрому
Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи

Бердянськ, Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Немає добрих росіян, усі вони відповідальні за те, що РФ робить в Україні – Єрмак
Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи
Президент МКЧХ сиділа чорного кольору: Єрмак про відвертість дружини Редіса щодо тортур
Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи
Вибух на дитячому майданчику в Херсонській області: поранено двох дітей
Вибух
Ракетний удар РФ по Торецьку і вибухи в Мелітополі: 465-й день війни
Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи
У дронах Shahed виявили запчастини з країн-партнерів України – Данілов
Олексій Данілов
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (2.06.2023)
Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (2.06.2023)
Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь