Оккупанты на Херсонщине объявили новую дату для получения паспортов РФ: что будет потом

Российская оккупационная администрация на временно захваченных территориях Херсонской области определила 1 сентября 2023 года конечным сроком получения паспорта гражданина РФ.

Чтобы получить российский паспорт, местные жители обязательно письменно должны отказаться от украинского.

В то же время местные энергетические компании требуют от жителей Херсонской области обязательно переподписать новые договоры на поставку электроэнергии.

Сделать это можно только при наличии российского паспорта.

Всем украинским гражданам, которые откажутся от получения российских документов, угрожают прекратить поставки электроэнергии, депортировать, конфисковать имущество и принудительно выселить из собственных домов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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