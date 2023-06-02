Окупанти на Херсонщині оголосили нову дату для отримання паспортів РФ: що буде потім
Російська окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Херсонської області визначила 1 вересня 2023 року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина РФ.
Щоб отримати російський паспорт, місцеві жителі мають обов’язково письмово відмовитися від українського.
Водночас місцеві енергетичні компанії вимагають від жителів Херсонської області обов’язково перепідписати нові договори на постачання електроенергії.
Зробити це можна тільки за наявності російського паспорта.
Усім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують припинити постачання електроенергії, депортувати, конфіскувати майно та примусово виселити із власних осель.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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