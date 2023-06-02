Президент Эстонии прибыл с неанонсированным визитом в Киев и посетил Бучу
В Киев с визитом в пятницу, 2 июня, прибыл президент Эстонии Алар Карис. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Видео встречи с эстонским лидером опубликовал у себя в социальных сетях глава украинского государства.
— Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне — самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Спасибо за всю поддержку, — написал Зеленский.
Последний раз Алар Карис посещал Киев в апреле 2022 года вместе с лидерами Литвы, Латвии и Польши.
Городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщил, что Алар Карис в рамках своего визита посетил Бучу.
— Встречали в Буче президента Эстонии Алара Кариса. Это еще один важный сигнал поддержки для нас. С первых дней полномасштабной войны Балтийские страны стоят бок о бок с Украиной. Поэтому первый визит президента — подтверждение того, что так будет и в дальнейшем, — написал он в Telegram-канале.
Президенту Эстонии показали место массового захоронения в церкви святого Андрея Первозванного в Буче.
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