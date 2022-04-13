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Факты / Украина / Политика

Президенты Польши и стран Балтии сегодня посетят Киев

Марта Бондаренко редактор ленты
Зеленський, Дуда та Науседа

Сегодня, 13 апреля, президент Польши Анджей Дуда в сопровождении президентов Литвы, Латвии и Эстонии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила канцелярия президента Польши.

— Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы едут на встречу с президентов Украины Владимиром Зеленским, — говорится в сообщении.

Так, вместе с Дудой в Киев едут президент Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алар Карис.

— Наша цель — поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент, — сказал глава отдела международной политики офиса президента Польши Якуб Кумох, который вместе с главой Бюро нацбезопасности Павлом Солохом и заместителем министра иностранных дел Марцином Пшидачем сопровождает президента.

Польский телеканал TVN24 сообщает, что это первый визит в Киев глав государств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии с начала российской полномасштабной военной агрессии. Президенты Дуда и Науседа в последний раз встречались с Зеленским накануне войны.

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Ранее в Киев приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер Словакии Эдуард Хегер.

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Фото: Офис президента

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