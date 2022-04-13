Сегодня, 13 апреля, президент Польши Анджей Дуда в сопровождении президентов Литвы, Латвии и Эстонии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила канцелярия президента Польши.

— Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы едут на встречу с президентов Украины Владимиром Зеленским, — говорится в сообщении.

Prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy w drodze na spotkanie z Prezydent @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/UOKz0diuxm — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2022

Так, вместе с Дудой в Киев едут президент Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алар Карис.

— Наша цель — поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент, — сказал глава отдела международной политики офиса президента Польши Якуб Кумох, который вместе с главой Бюро нацбезопасности Павлом Солохом и заместителем министра иностранных дел Марцином Пшидачем сопровождает президента.

Польский телеканал TVN24 сообщает, что это первый визит в Киев глав государств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии с начала российской полномасштабной военной агрессии. Президенты Дуда и Науседа в последний раз встречались с Зеленским накануне войны.

Ранее в Киев приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер Словакии Эдуард Хегер.