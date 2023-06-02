Президент Естонії прибув з неанонсованим візитом до Києва та відвідав Бучу

До Києва з візитом у п’ятницю, 2 червня, прибув президент Естонії Алар Каріс. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Відео зустрічі з естонським лідером опублікував у себе в соціальних мережах глава української держави.

— Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Дякуємо за всю підтримку, – написав Зеленський.

Востаннє Алар Каріс відвідував Київ у квітні 2022 року разом з лідерами Литви, Латвії та Польщі.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що Алар Каріс в межах свого візиту відвідав Бучу.

— Зустрічали в Бучі президента Естонії Алара Каріса. Це ще один важливий сигнал підтримки для нас. З перших днів повномасштабної війни Балтійські країни стоять пліч-о-пліч з Україною. Тому перший візит президента — підтвердження того, що так буде й надалі, – написав він у Telegram-каналі.

Президенту Естонії показали місце масового поховання у церкві святого Андрія Первозванного у Бучі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.