РФ продолжает маневры на Кинбурнской косе: чего добиваются оккупанты
По состоянию на 2 июня российские войска продолжают свои маневры на Кинбурнской косе.
Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, оккупанты так же прячутся за местным населением и выискивают позиции для коварных ударов по акватории Днепро-Бугского лимана в сторону Очакова и Куцурубской общины.
Такое направление так называемого огневого контроля РФ, говорит Наталья Гуменюк, направлено на то, чтобы не допустить включения Николаевской области в зерновое соглашение.
– Россияне продолжают терроризировать зерновое соглашение не только на уровне Стамбульского координационного центра, где блокируют работу определенных портов Одесской области и останавливают пропускные операции, в частности, искусственно создавая препятствия.
На Николаевском направлении, которое более перспективно на будущее, оккупанты также включают свой терроризм, – отмечает Наталья Гуменюк.
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Фото: Николаевский областной совет
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