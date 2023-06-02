РФ продолжает маневры на Кинбурнской косе: чего добиваются оккупанты

По состоянию на 2 июня российские войска продолжают свои маневры на Кинбурнской косе.

Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты так же прячутся за местным населением и выискивают позиции для коварных ударов по акватории Днепро-Бугского лимана в сторону Очакова и Куцурубской общины.

Такое направление так называемого огневого контроля РФ, говорит Наталья Гуменюк, направлено на то, чтобы не допустить включения Николаевской области в зерновое соглашение.

– Россияне продолжают терроризировать зерновое соглашение не только на уровне Стамбульского координационного центра, где блокируют работу определенных портов Одесской области и останавливают пропускные операции, в частности, искусственно создавая препятствия. На Николаевском направлении, которое более перспективно на будущее, оккупанты также включают свой терроризм, – отмечает Наталья Гуменюк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Николаевский областной совет

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