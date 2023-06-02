РФ продовжує маневри на Кінбурнській косі: чого домагаються окупанти

Станом на 2 червня російські війська продовжують свої маневри на Кінбурнській косі.

Про це в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти так само ховаються за місцевим населенням та вишукують позиції для підступних ударів по акваторії Дніпровсько-Бузького лиману в бік Очакова та Куцурубської громади.

Такий напрямок так званого вогневого контролю РФ, каже Наталія Гуменюк, спрямований на те, щоб не допустити включення Миколаївської області до зернової угоди.

– Росіяни продовжують тероризувати зернову угоду не тільки на рівні Стамбульського координаційного центру, де блокують роботу визначених портів Одещини й зупиняють пропускні операції, зокрема, штучно створюючи перешкоди. На Миколаївському напрямку, що є більш перспективним на майбутнє, окупанти також вмикають свій тероризм, – зауважує Наталія Гуменюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Миколаївська обласна рада

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