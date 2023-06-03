В Киеве в пяти районах расследуют хищения средств на бомбоубежища – прокуратура

В Киеве в Святошинском, Деснянском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах зафиксированы факты хищений бюджетных средств, предназначенных для ремонта бомбоубежищ.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, в Святошинском районе правоохранители с привлечением экспертов зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, неудовлетворительное их выполнение, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов с завышением их стоимости более чем на 1 млн грн.

– Также по аналогичным фактам хищения бюджетных средств во время ремонта объектов гражданской защиты производится досудебное расследование в уголовных производствах органами досудебного расследования Деснянского, Подольского, Голосеевского и Соломенского районов г. Киева, – сообщает прокуратура.

В рамках следствия собраны доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленных на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия.

Отмечается, что в ходе расследования фактов хищения бюджетных средств ст. 191, 366 УК Украины, предназначенных для бомбоубежищ в столице, было осмотрено 15 объектов укрытий и сооружений гражданской защиты в Киеве.

По данным КГГА, в 2022-2023 годах из городского бюджета на обустройство укрытий было выделено 1,2 млрд грн.

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