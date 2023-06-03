Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура

бомбосховище, укриття
Фото: Pexels

У Києві у Святошинському, Деснянському, Подільському, Голосіївському та Солом’янському районах зафіксовані факти розкрадань бюджетних коштів, призначених на ремонт бомбосховищ.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, у Святошинському районі правоохоронці із залученням експертів зафіксували факти невиконання робіт у повному обсязі, незадовільне їх виконання, використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів із завищенням їх вартості на понад 1 млн грн. 

– Також за аналогічними фактами розкрадання бюджетних коштів під час ремонту об’єктів цивільного захисту виробляється досудове розслідування у кримінальних провадженнях органами досудового розслідування Деснянського, Подільського, Голосіївського та Солом’янського районів м. Києва, – повідомляє прокуратура.

У межах слідства зібрано докази, які підтверджують злочинні дії та змову замовників робіт з переможцями тендерів, спрямованих на розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції об’єктів укриття.

Читайте також
Загибель людей через недопуск у сховище: у Києві чотирьом особам повідомлено про підозру
У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура

Зазначається, що під час розслідування фактів розкрадання бюджетних коштів за ст. 191, 366 КК України, призначених на укриття у столиці, було оглянуто 15 об’єктів укриттів та споруд цивільного захисту в Києві.

За даними КМДА, у 2022-2023 роках з міського бюджету на облаштування укриттів було виділено 1,2 млрд грн.

бомбосховище, Війна в Україні, Прокуратура
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Збирались відпочити у кафе: під Мелітополем підірвали авто з колаборантами
У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура
Ціна фіналу війни буде дорожчою, якщо Росія не програє – Подоляк
У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура
Загибель людей через недопуск у сховище: у Києві чотирьом особам повідомлено про підозру
У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура
Катастрофа масштабів ЧАЕС із кислотними дощами: чим загрожує підрив Росією заводу Кримський титан
У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура
Вкрав 600 млн грн у перший день війни: СБУ викрила ексменеджера Укртатнафти
У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (2.06.2023)
У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (2.06.2023)
У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь