У Києві у п’яти районах розслідують розкрадання коштів на бомбосховища – прокуратура

У Києві у Святошинському, Деснянському, Подільському, Голосіївському та Солом’янському районах зафіксовані факти розкрадань бюджетних коштів, призначених на ремонт бомбосховищ.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, у Святошинському районі правоохоронці із залученням експертів зафіксували факти невиконання робіт у повному обсязі, незадовільне їх виконання, використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів із завищенням їх вартості на понад 1 млн грн.

– Також за аналогічними фактами розкрадання бюджетних коштів під час ремонту об’єктів цивільного захисту виробляється досудове розслідування у кримінальних провадженнях органами досудового розслідування Деснянського, Подільського, Голосіївського та Солом’янського районів м. Києва, – повідомляє прокуратура.

У межах слідства зібрано докази, які підтверджують злочинні дії та змову замовників робіт з переможцями тендерів, спрямованих на розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції об’єктів укриття.

Зазначається, що під час розслідування фактів розкрадання бюджетних коштів за ст. 191, 366 КК України, призначених на укриття у столиці, було оглянуто 15 об’єктів укриттів та споруд цивільного захисту в Києві.

За даними КМДА, у 2022-2023 роках з міського бюджету на облаштування укриттів було виділено 1,2 млрд грн.

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