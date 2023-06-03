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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Гибель людей из-за недопуска в убежище: в Киеве четырем лицам сообщено о подозрении

Гибель людей из-за недопуска в убежище: в Киеве четырем лицам сообщено о подозрении
Фото: УНИАН

В Киеве под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры трем должностным лицам районной государственной администрации и охраннику медицинского учреждения было сообщено о подозрении. Они были задержаны в рамках расследования трагического исхода из-за недопуска граждан в укрытие.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

— Первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а охраннику — оставление в опасности, которое привело к смерти (ч. 3 ст. 135 УК Украины), — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram.

Пресс-служба МВД сообщает, что полиция сообщила о подозрении первой заместительнице Деснянской районной государственной администрации (по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия); директору больницы (по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины); заместителю директора по техническим вопросам (по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины); охраннику (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины — оставление в опасности).

Полицейские провели опрос очевидцев, пострадавших и персонала медучреждения. На месте происшествия следователи изъяли служебную документацию, а также нашли ключи, которыми можно было открыть укрытие с обеих сторон, зашли в бомбоубежище и убедились, что входная дверь действительно была закрыта.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее в рамках следствия прокуроры совместно с полицией провели обыски в двух департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию.

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве. По их результатам будет дана правовая оценка действий должностных лиц КГГА.

Напомним, что в ночь на 1 июня РФ выпустила по Киеву десять ракет Искандер, в результате чего погибли три человека, среди них ребенок. Это произошло в момент, когда они пытались попасть в укрытие поликлиники, но им не открыли.

По данному факту было начато уголовное производство.

бомбосховище, Война в Украине, Київ, Ракетные удары России
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