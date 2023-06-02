Украинские военные за сутки отразили все 15 атак РФ на трех направлениях – Генштаб

С начала суток Вооруженные силы Украины отразили все 15 атак российских оккупантов на трех направлениях фронта.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Войска РФ продолжают сосредотачиваться на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

– В течение суток оккупанты совершили 15 атак, однако все они были отбиты подразделениями Сил обороны, — отметили в Генштабе.

Так, на Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского (Луганская область). Кроме того, оккупанты обстреливали мирные населенные пункты Харьковской и Луганской областей из артиллерии и минометов.

На Лиманском направлении войска РФ вели наступательные действия в районе Макеевки (Луганская область) и Спирного (Донецкая область), успеха не имели. Враг нанес авиаудары в районах Белогоровки и Спирного, открывал огонь из артиллерии по городам и селам.

На Марьинском направлении враг вел наступательные действия в районе города Марьинка. Украинские воины отразили все 8 атак.

– Ориентировочные потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 ранеными. К тому же, были уничтожены две единицы вражеской автомобильной техники, — уточнили в Генштабе.

В то же время, враг продолжает уничтожать населенные пункты на этом направлении, нанес авиационный удар по Марьинке.

На Бахмутском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Белая Гора и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты не совершали наступлений, однако нанесли авиаудары в районе Авдеевки.

На Шахтерском направлении войска РФ совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты находятся в обороне, обстреливают украинские населенные пункты, в том числе Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка не изменилась, признаков формирования наступательных группировок РФ не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Войска РФ снова обстреливали населенные пункты Харьковской, Черниговской и Сумской областей.

Всего за сутки враг нанес 62 авиационных и 15 ракетных ударов по Украине, а также совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ, а также два – по вражеским зенитно-ракетным комплексам.

Украинские защитники уничтожили 15 крылатых ракет и 17 ударных беспилотников типа Шахед-136.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня врага.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.