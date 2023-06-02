Українські військові за добу відбили всі 15 атак РФ на трьох напрямках – Генштаб

Від початку доби Збройні сили України відбили всі 15 атак російських окупантів на трьох напрямках фронту.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Війська РФ продовжують зосереджуватися на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

– Протягом доби окупанти здійснили 15 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами Сил оборони, – зазначили в Генштабі.

Так, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського (Луганська область). Крім того, окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківської та Луганської областей із артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку війська РФ вели наступальні дії в районі Макіївки (Луганська область) та Спірного (Донецька область), успіху не мали. Ворог завдав авіаударів у районах Білогорівки та Спірного, відкривав вогонь із артилерії по містах і селах.

На Мар’їнському напрямку ворог вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка. Українські воїни відбили усі 8 атак.

– Орієнтовні втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 пораненими. До того ж було знищено дві одиниці ворожої автомобільної техніки, – уточнили в Генштабі.

Водночас, ворог продовжує знищувати населені пункти на цьому напрямку, завдав авіаційного удару по Мар’їнці.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Біла Гора та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти не здійснювали наступів, однак завдали авіаударів у районі Авдіївки.

На Шахтарському напрямку війська РФ здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти перебувають в обороні, обстрілюють українські населені пункти, зокрема Херсон.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка не змінилася, ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Війська РФ знову обстрілювали населені пункти Харківської, Чернігівської та Сумської областей.

Загалом протягом доби ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів по Україні, а також здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Авіація ЗСУ за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу РФ, а також два – по ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Українські захисники знищили 15 крилатих ракет та 17 ударних безпілотників типу Шахед-136.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили пункт управління, два склади боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню ворога.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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