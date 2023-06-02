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Череватый: ВСУ в Бахмуте достигли главного – заставили ЧВК Вагнера бежать с огромными потерями

Бахмут
Фото: Getty Images

В Бахмуте Донецкой области ВСУ достигли главного — истощили и заставили ЧВК Вагнера бежать с огромными потерями.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череваттый.

— Мы достигли главного — истощили, выбили их и заставили Вагнер сбежать. Мы сейчас наносим мощные удары по их группировке, и войска, которые заходят вместо Вагнера, мягко говоря, не очень стремятся это делать. Они знают, что было с их предшественниками, их моральное состояние далеко от оптимального, — сказал он ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

Череватый рассказал, что ротационные мероприятия в Бахмуте враг прикрывает мощным огнем.

За эти сутки оккупанты 452 раза ударили из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по украинским позициям, совершили 6 авианалетов.

— Мы не даем врагу спокойно проводить ротацию, наносим удары — 107 оккупантов уничтожено, 126 получили ранения, уничтожили вражеский БМП, 7 орудий, самоходную артиллерийскую установку Пион, 3 полевых склада с боеприпасами и 4 военных автомобиля, — сказал Череватый.

По словам спикера, ряд западных СМИ “разнес” слова главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о якобы победах в Бахмуте, опубликовав информацию об огромных потерях группировки.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ЧВК Вагнера, Російська агресія
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