Повреждены дома и есть погибшие: РФ обстреляла три района Харьковщины
Российские военные в очередной раз обстреляли Харьковщину, из-за чего есть погибшие и раненые.
Так, 4 июня РФ атаковала Волчанск, из-за чего погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. Повреждены жилые дома горожан.
Также около полудня военнослужащие ВС РФ обстреляли село Песчаное Купянского района. В результате атаки телесные повреждения получила 58-летняя женщина.
Кроме того, 4 июня примерно в 14:30 оккупанты ударили по пгт Золочев Богодуховского района. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии. Поврежден дом детского и юношеского творчества. Ранения получили 40-летний мужчина и 37-летняя женщина.
— При процессуальном руководстве Чугуевской, Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), — говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.
Прокуроры и следователи зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов