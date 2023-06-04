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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Повреждены дома и есть погибшие: РФ обстреляла три района Харьковщины

Повреждены дома и есть погибшие: РФ обстреляла три района Харьковщины

Российские военные в очередной раз обстреляли Харьковщину, из-за чего есть погибшие и раненые.

Так, 4 июня РФ атаковала Волчанск, из-за чего погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. Повреждены жилые дома горожан.

Также около полудня военнослужащие ВС РФ обстреляли село Песчаное Купянского района. В результате атаки телесные повреждения получила 58-летняя женщина.

Повреждены дома и есть погибшие: РФ обстреляла три района Харьковщины
Повреждены дома и есть погибшие: РФ обстреляла три района Харьковщины
Повреждены дома и есть погибшие: РФ обстреляла три района Харьковщины
Повреждены дома и есть погибшие: РФ обстреляла три района Харьковщины

Кроме того, 4 июня примерно в 14:30 оккупанты ударили по пгт Золочев Богодуховского района. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии. Поврежден дом детского и юношеского творчества. Ранения получили 40-летний мужчина и 37-летняя женщина.

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— При процессуальном руководстве Чугуевской, Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), — говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры и следователи зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ.

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