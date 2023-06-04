Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини

Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини

Російські військові вчергове обстріляли Харківщину, через що є загиблі та поранені.

Так, 4 червня РФ атакувала Вовчанськ, через що загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки містян.

Також близько опівдня військовослужбовці ЗС РФ обстріляли село Піщане Куп’янського району. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримала 58-річна жінка.

Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини
Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини
Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини
Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини

Крім того, 4 червня приблизно о 14:30 окупанти били і по смт Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка.

Читайте також
ЗСУ вдарили по позиціях ворога на Харківщині. Знищено понад 100 новоприбулих окупантів
пілот ЗСУ

– За процесуального керівництва Чугуївської, Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), – йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Прокурори та слідчі поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.06.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини
Загальна мобілізація 2023: хто підпадає під призов
Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми
Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь