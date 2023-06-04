Пошкоджені будинки та є загиблі: РФ обстріляла три райони Харківщини

Російські військові вчергове обстріляли Харківщину, через що є загиблі та поранені.

Так, 4 червня РФ атакувала Вовчанськ, через що загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки містян.

Також близько опівдня військовослужбовці ЗС РФ обстріляли село Піщане Куп’янського району. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримала 58-річна жінка.

Крім того, 4 червня приблизно о 14:30 окупанти били і по смт Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка.

– За процесуального керівництва Чугуївської, Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), – йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Прокурори та слідчі поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.