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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

ВСУ ударили по позициям врага на Харьковщине. Уничтожено более 100 новоприбывших оккупантов

пілот ЗСУ
Фото: УНИАН

Российские оккупанты продолжают нести большие потери в живой силе Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям врага в Харьковской области, куда прибыли новобранцы, около 100 оккупантов обезврежены.

Об этом сообщают в Генштабе.

Как рассказали в ведомстве, в одно из подразделений российских оккупационных войск, которое действует на временно захваченной территории Харьковской области, в течение недели для усиления прибыл личный состав из числа бывших осужденных граждан РФ в количестве около 500 человек.

– После нанесения огневого поражения Силами обороны Украины по позициям противника, около 100 человек из числа новоприбывшего подкрепления получили ранения различной степени тяжести, в том числе и не совместимые с жизнью. Также, после этого события около 80 человек самовольно оставили свои позиции, – рассказали в Генштабе.

В общем, авиация ВСУ за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава.

Нашими защитниками был уничтожен один вражеский разведывательный БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Война в Украине, ВСУ, Російська агресія, Харьковская область
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