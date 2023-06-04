В Генштабе рассказали, сколько сбили ракет и БпЛА этой ночью
Ночью, 4 июня, противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА Shahed-136/131. По уточненной информации, силами и средствами Воздушных командований уничтожено четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми ударных БпЛА.
Об этом сообщают в Генштабе.
Всего в течение суток враг нанес семь ракетных и 25 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
– К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура, – говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой, поэтому просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Также сообщается, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 23 атаки, однако все они были отражены подразделениями Сил обороны.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов