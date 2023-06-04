В Генштабе рассказали, сколько сбили ракет и БпЛА этой ночью

Ночью, 4 июня, противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА Shahed-136/131. По уточненной информации, силами и средствами Воздушных командований уничтожено четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми ударных БпЛА.

Об этом сообщают в Генштабе.

Всего в течение суток враг нанес семь ракетных и 25 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

– К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура, – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой, поэтому просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Также сообщается, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 23 атаки, однако все они были отражены подразделениями Сил обороны.

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