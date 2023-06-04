Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Генштабе рассказали, сколько сбили ракет и БпЛА этой ночью

В Генштабе рассказали, сколько сбили ракет и БпЛА этой ночью
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью, 4 июня, противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА Shahed-136/131. По уточненной информации, силами и средствами Воздушных командований уничтожено четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми ударных БпЛА.

Об этом сообщают в Генштабе.

Всего в течение суток враг нанес семь ракетных и 25 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

– К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура, – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой, поэтому просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Также сообщается, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 23 атаки, однако все они были отражены подразделениями Сил обороны.

Читайте также
Аэродром под Кропивницким и объекты в Сумской области: куда попали несбитые ракеты и дроны
Удар із літаків Ту-95 мс ракетами Х-101

Война в Украине, ВСУ, Повітряні сили України, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Гибель людей возле укрытия: в ОП планируют разобраться с мерами пресечения подозреваемым
В Генштабе рассказали, сколько сбили ракет и БпЛА этой ночью
Сколько детей учатся одновременно в польских и украинских школах — опрос
українці в Кракові
Были во дворе во время обстрела: РФ атаковала Золочев на Харьковщине
В Генштабе рассказали, сколько сбили ракет и БпЛА этой ночью
Калина, Волына и Редис. Как сейчас выглядят командиры Азова
В Генштабе рассказали, сколько сбили ракет и БпЛА этой ночью
Дети-призраки и “мертвые” жены: как мужчины пытаются незаконно пересечь границу
В Генштабе рассказали, сколько сбили ракет и БпЛА этой ночью
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
В Генштабе рассказали, сколько сбили ракет и БпЛА этой ночью
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
В Генштабе рассказали, сколько сбили ракет и БпЛА этой ночью
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
В Генштабе рассказали, сколько сбили ракет и БпЛА этой ночью
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
В Генштабе рассказали, сколько сбили ракет и БпЛА этой ночью
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь