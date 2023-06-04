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Татьяна Забожко, редактор ленты

Аэродром под Кропивницким и объекты в Сумской области: куда попали несбитые ракеты и дроны

Удар із літаків Ту-95 мс ракетами Х-101

Ночью 4 июня силам противовоздушной обороны не удалось сбить две крылатые ракеты воздушного Х-101/Х-555 и два дрона-камикадзе типа Shahed-136/131.

Как сообщил в эфире общенационального телемарафона Єдині новини спикер Воздушных сил Юрий Игнат, несбитые крылатые ракеты попали в оперативный аэродром близ Кропивницкого.

Дроны поразили ряд объектов инфраструктуры в Сумской области.

– Конечно, не все удается перехватывать. Наши защитники неба и так творят чудеса. Вы видели, какой насыщенный обстрелами был май, – отметил Юрий Игнат.

Комментировать последствия прилетов в Кировоградской области спикер Воздушных сил, по понятным причинам, не стал.

К слову, глава Кировоградской области Андрей Райкович ограничился лишь сообщением, что жертв и разрушений мирных объектов в регионе удалось избежать.

В Сумской области силы противовоздушной обороны приземлили один из Шахедов, выпущенных россиянами из района аэродрома Сеща в Брянской области.

Под обстрелом из БПЛА находились Середино-Будская, Николаевская и Шосткинская общины.

В Середино-Будской общине во время атаки дронов раздался один взрыв.

Повреждено здание агрофирмы, помещения мастерской и два частных автомобиля.

В Николаевской общине прогремели четыре взрыва из дронов, в результате чего разрушились нежилые помещения.

В Шосткинской общине произошло три взрыва БПЛА. Во время атаки дронов повреждена территория городского парка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сумская ОВА

Фото: Минобороны Росии

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