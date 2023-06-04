Аэродром под Кропивницким и объекты в Сумской области: куда попали несбитые ракеты и дроны
Ночью 4 июня силам противовоздушной обороны не удалось сбить две крылатые ракеты воздушного Х-101/Х-555 и два дрона-камикадзе типа Shahed-136/131.
Как сообщил в эфире общенационального телемарафона Єдині новини спикер Воздушных сил Юрий Игнат, несбитые крылатые ракеты попали в оперативный аэродром близ Кропивницкого.
Дроны поразили ряд объектов инфраструктуры в Сумской области.
– Конечно, не все удается перехватывать. Наши защитники неба и так творят чудеса. Вы видели, какой насыщенный обстрелами был май, – отметил Юрий Игнат.
Комментировать последствия прилетов в Кировоградской области спикер Воздушных сил, по понятным причинам, не стал.
К слову, глава Кировоградской области Андрей Райкович ограничился лишь сообщением, что жертв и разрушений мирных объектов в регионе удалось избежать.
В Сумской области силы противовоздушной обороны приземлили один из Шахедов, выпущенных россиянами из района аэродрома Сеща в Брянской области.
Под обстрелом из БПЛА находились Середино-Будская, Николаевская и Шосткинская общины.
В Середино-Будской общине во время атаки дронов раздался один взрыв.
Повреждено здание агрофирмы, помещения мастерской и два частных автомобиля.
В Николаевской общине прогремели четыре взрыва из дронов, в результате чего разрушились нежилые помещения.
В Шосткинской общине произошло три взрыва БПЛА. Во время атаки дронов повреждена территория городского парка.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 466-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сумская ОВА
Фото: Минобороны Росии
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов