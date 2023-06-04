У Генштабі розповіли, скільки збили ракет та БпЛА цієї ночі

Вночі, 4 червня, противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією, силами та засобами Повітряних командувань знищено чотири із шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА.

Про це повідомляють у Генштабі.

Загалом протягом доби ворог завдав сім ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам.

– На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою, тому просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Також повідомляється, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на повній окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 23 атаки, проте всі вони були відбиті підрозділами Сил оборони.

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