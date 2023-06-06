Курскую, Брянскую и Белгородскую области РФ можно считать спорными территориями – Подоляк

Три области РФ – Курскую, Брянскую и Белгородскую, граничащие с Украиной, можно считать спорными территориями. Там наблюдается слабость власти и российской армии.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона Єдині новини.

– На мой взгляд, совершенно точно спорными территориями можно уже считать Курскую, Брянскую и Белгородскую области… В этих регионах чувствуют слабость центральной власти, слабость местных органов власти, слабость армии и беззащитность с точки зрения гарантий безопасности, которые давались, когда у людей забирали права и свободы, – отметил он.

Детальнее объясняя, что означает термин “спорные территории” РФ, Подоляк привел четыре пункта:

Там нет контролируемых процессов со стороны местных властей.

В этих регионах нет “защиты внутреннего пространства” для граждан РФ, то есть они беззащитны.

Там никто не принимает антикризисных решений относительно того, как вести себя жителям этих регионов. По словам советника, в РФ “простой гражданин вообще не нужен как таковой”, он только потребитель пропаганды.

Наблюдается абсолютно истерическое поведение на разных уровнях и звеньях российской власти.

Подоляк обратил внимание, что 5 июня в эфире некоторых российских радиостанций было передано фейковое “экстренное обращение” российского диктатора Владимира Путина.

– Там сегодня прозвучало очень интересное “выступление” президента Путина, который “сказал”, что он “объявляет военное положение” на этих территориях и “общую мобилизацию”, — напомнил советник руководителя ОПУ.

Подоляк прогнозирует дальнейшее распространение хаоса внутри РФ. А российские власти, по его словам, все меньше будут контролировать процессы, происходящие в разных регионах.

В связи с этим Подоляк подчеркнул: если РФ хочет выйти из войны, более или менее сохранив свой политический строй, она должна вывести войска к границам Украины 1991 года.

– Выходите – и тогда у вас будут все шансы контролировать все свои территории. Почему я говорю спорные – потому что непонятно кто там будет управлять. Потому что есть граждане РФ, которые альтернативно смотрят на будущее России… Это не вопрос Украины, это вопрос объективного развития большой войны, — объяснил советник.

Он добавил, что РФ уже разрушила миф о непобедимости своей армии. Поэтому сейчас российские власти должны решить, хотят ли они получить масштабирование наблюдаемых в Белгородской области РФ процессов.

– Либо вы выходите к границам 1991 года, и тогда контролируете свои области, либо у вас война будет масштабирована во многих регионах, – заявил Подоляк.

Что известно о фейковом “обращении Путина”

В “обращении” российского диктатора Владимира Путина, которое транслировалось на некоторых радиостанциях, речь шла о якобы “вторжении” украинских войск на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей, “объявлении военного положения” в этих регионах и “общей мобилизации”.

Песков назвал фейком «обращение Путина» по радио. В нем говорилось, что ВСУ вторглись на территорию на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, в связи с чем президент объявляет военное положение Видео: соцсети pic.twitter.com/X2583r9xhf — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) June 5, 2023

Также отмечалось, что жителям этих трех областей предлагается “эвакуироваться вглубь России”.

На самом же деле хакеры сломали радиостанции, запустив фейковое “обращение Путина”. Его, в частности, слышали жители Ростовской, Белгородской и Воронежской областей РФ. В Кремле подтвердили факт взлома радиостанций.

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