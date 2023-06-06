Курську, Брянську і Бєлгородську області РФ можна вважати спірними територіями – Подоляк
Три області РФ – Курську, Брянську і Бєлгородську, які межують з Україною, можна вважати спірними територіями. Там спостерігається слабкість влади та російської армії.
Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини.
– На мій погляд, абсолютно точно спірними територіями можна вже вважати Курську, Брянську і Бєлгородську області… У цих регіонах відчувають слабкість центральної влади, слабкість місцевих органів влади, слабкість армії та беззахисність з погляду безпекових гарантій, які давалися, коли в людей забирали права та свободи, – зазначив він.
Детальніше пояснюючи, що означає термін “спірні території” РФ, Подоляк навів чотири пункти:
- Там немає контрольованих процесів з боку місцевої влади.
- У цих регіонах немає “захисту внутрішнього простору” для громадян РФ, тобто вони є беззахисними.
- Там ніхто не ухвалює антикризових рішень щодо того, як поводитися жителям цих регіонів. За словами радника, в РФ “простий громадянин взагалі не потрібен як такий”, він є лише споживачем пропаганди.
- Спостерігається абсолютно істерична поведінка на різних рівнях і ланках російської влади.
Подоляк звернув увагу, що 5 червня в ефірі деяких російських радіостанцій передали фейкове “екстрене звернення” російського диктатора Володимира Путіна.
– Там сьогодні прозвучав дуже цікавий “виступ” президента Путіна, який “сказав”, що він “оголошує воєнний стан” на цих територіях і “загальну мобілізацію”, – нагадав радник керівника ОПУ.
Подоляк прогнозує подальше поширення хаосу всередині РФ. А російська влада, за його словами, все менше контролюватиме процеси, що відбуватимуться в різних регіонах.
У зв’язку з цим Подоляк наголосив: якщо РФ хоче вийти з війни, більш-менш зберігши свій політичний устрій, вона має вивести війська до кордонів України 1991 року.
– Виходьте – і тоді у вас будуть всі шанси контролювати всі свої території. Чому я кажу спірні – тому що незрозуміло, хто там буде управляти. Тому що є громадяни РФ, які альтернативно дивляться на майбутнє Росії… Це не питання до України, це питання об’єктивного розвитку великої війни, – пояснив радник.
Він додав, що РФ вже зруйнувала міф про непереможність своєї армії. Тому зараз російська влада має вирішити, чи хоче вона отримати масштабування процесів, які спостерігаються в Бєлгородській області РФ.
– Або ви виходите до кордонів 1991 року, і тоді контролюєте свої області, або у вас буде масштабована війна в багатьох регіонах, – заявив Подоляк.
Що відомо про фейкове “звернення Путіна”
У “зверненні” російського диктатора Володимира Путіна, яке транслювалося на деяких радіостанціях, йшлося про начебто “вторгнення” українських військ на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей, “оголошення воєнного стану” в цих регіонах і “загальної мобілізації”.
Песков назвал фейком «обращение Путина» по радио. В нем говорилось, что ВСУ вторглись на территорию на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, в связи с чем президент объявляет военное положение
Видео: соцсети pic.twitter.com/X2583r9xhf
— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) June 5, 2023
Також зазначалося, що жителям цих трьох областей пропонується “евакуюватися вглиб Росії”.
Насправді ж хакери зламали радіостанції, запустивши фейкове “звернення Путіна”. Його, зокрема, чули жителі Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей РФ. У Кремлі підтвердили факт злому радіостанцій.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло