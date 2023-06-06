Курську, Брянську і Бєлгородську області РФ можна вважати спірними територіями – Подоляк

Три області РФ – Курську, Брянську і Бєлгородську, які межують з Україною, можна вважати спірними територіями. Там спостерігається слабкість влади та російської армії.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– На мій погляд, абсолютно точно спірними територіями можна вже вважати Курську, Брянську і Бєлгородську області… У цих регіонах відчувають слабкість центральної влади, слабкість місцевих органів влади, слабкість армії та беззахисність з погляду безпекових гарантій, які давалися, коли в людей забирали права та свободи, – зазначив він.

Детальніше пояснюючи, що означає термін “спірні території” РФ, Подоляк навів чотири пункти:

Там немає контрольованих процесів з боку місцевої влади.

У цих регіонах немає “захисту внутрішнього простору” для громадян РФ, тобто вони є беззахисними.

Там ніхто не ухвалює антикризових рішень щодо того, як поводитися жителям цих регіонів. За словами радника, в РФ “простий громадянин взагалі не потрібен як такий”, він є лише споживачем пропаганди.

Спостерігається абсолютно істерична поведінка на різних рівнях і ланках російської влади.

Подоляк звернув увагу, що 5 червня в ефірі деяких російських радіостанцій передали фейкове “екстрене звернення” російського диктатора Володимира Путіна.

– Там сьогодні прозвучав дуже цікавий “виступ” президента Путіна, який “сказав”, що він “оголошує воєнний стан” на цих територіях і “загальну мобілізацію”, – нагадав радник керівника ОПУ.

Подоляк прогнозує подальше поширення хаосу всередині РФ. А російська влада, за його словами, все менше контролюватиме процеси, що відбуватимуться в різних регіонах.

У зв’язку з цим Подоляк наголосив: якщо РФ хоче вийти з війни, більш-менш зберігши свій політичний устрій, вона має вивести війська до кордонів України 1991 року.

– Виходьте – і тоді у вас будуть всі шанси контролювати всі свої території. Чому я кажу спірні – тому що незрозуміло, хто там буде управляти. Тому що є громадяни РФ, які альтернативно дивляться на майбутнє Росії… Це не питання до України, це питання об’єктивного розвитку великої війни, – пояснив радник.

Він додав, що РФ вже зруйнувала міф про непереможність своєї армії. Тому зараз російська влада має вирішити, чи хоче вона отримати масштабування процесів, які спостерігаються в Бєлгородській області РФ.

– Або ви виходите до кордонів 1991 року, і тоді контролюєте свої області, або у вас буде масштабована війна в багатьох регіонах, – заявив Подоляк.

Що відомо про фейкове “звернення Путіна”

У “зверненні” російського диктатора Володимира Путіна, яке транслювалося на деяких радіостанціях, йшлося про начебто “вторгнення” українських військ на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей, “оголошення воєнного стану” в цих регіонах і “загальної мобілізації”.

Песков назвал фейком «обращение Путина» по радио. В нем говорилось, что ВСУ вторглись на территорию на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, в связи с чем президент объявляет военное положение Видео: соцсети pic.twitter.com/X2583r9xhf — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) June 5, 2023

Також зазначалося, що жителям цих трьох областей пропонується “евакуюватися вглиб Росії”.

Насправді ж хакери зламали радіостанції, запустивши фейкове “звернення Путіна”. Його, зокрема, чули жителі Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей РФ. У Кремлі підтвердили факт злому радіостанцій.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.