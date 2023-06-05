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Юлия Соколова, редактор ленты

Маневрируют, нервничают и строят укрепления: Гуменюк о состоянии оккупантов перед контрнаступлением ВСУ

Маневрируют, нервничают и строят укрепления: Гуменюк о состоянии оккупантов перед контрнаступлением ВСУ

Российские оккупационные войска заметно нервничают в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины. Они постоянно перемещаются и стараются строить оборонительные укрепления.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

– Они озадачены долговременным ожиданием. И это тоже один из способов воздействия на морально-психологический дух оккупационных войск. Они ожидают с разных направлений, не знают, где действительно начнется (контрнаступление ВСУ, — Ред.), и держат всю протяженность – более 450 км – в нашей зоне ответственности в напряжении, — отметила Гуменюк.

По ее словам, дополнительную нервозность у захватчиков вызывает то, что действия Сил обороны Украины и “информационная волна” доходят до глубокого тыла во временно оккупированном Крыму.

– Это подготовительный элемент контрнаступления, когда истощаются возможности врага, даже морально-психологические, – уточнила Гуменюк.

Она добавила, что украинские военные постоянно наблюдают маневры оккупантов. Путинские солдаты нервничают, стараются не оставаться в одном месте, постоянно укрепляют оборонительные сооружения. Кроме того, многие оккупанты, переодеваясь в гражданскую одежду, прибегают к дезертирству.

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При этом войска РФ продолжают применять террористическую тактику ночных обстрелов для психологического давления на украинцев. Например, этой ночью враг нанес удар по жилым кварталам Херсона из минометов и зажигательными снарядами.

Кроме того, рашисты обстреливают Николаевскую область, пытаясь не допустить ее включения в зерновое соглашение.

– Они придерживаются своей тактики, методично пытаются обстрелять хотя бы раз в день морские транспортные пути, непосредственно по воде бьют. И время от времени прибегают к обстрелам самого Очакова и Куцурубской общины, – заявила Гуменюк.

Враг также прибегает к тактике использования местных жителей как живого щита. К примеру, рашисты периодически приезжают в район Кинбурнской косы, размещают вооружение во дворах жилых домов, совершают оттуда обстрелы и убегают, понимая, что такая поездка может стать “билетом в один конец”.

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Маневрируют, нервничают и строят укрепления: Гуменюк о состоянии оккупантов перед контрнаступлением ВСУ

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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