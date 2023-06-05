Маневрують, нервують і будують укріплення: Гуменюк про стан окупантів перед контрнаступом ЗСУ

Російські окупаційні війська помітно нервують в очікуванні контрнаступу Збройних сил України. Вони постійно переміщуються та намагаються будувати оборонні укріплення.

Про це розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Вони збентежені довготривалим очікуванням. І це теж один зіьспособів впливу на морально-психологічний дух окупаційних військ. Вони очікують із різних напрямків, не знають, де дійсно розпочнеться (контрнаступ ЗСУ, – Ред.), і тримають всю протяжність – понад 450 км – в нашій зоні відповідальності в напруженні, – зазначила Гуменюк.

За її словами, додаткове нервування в загарбників викликає те, що дії Сил оборони України та “інформаційна хвиля” доходять до глибокого тилу в тимчасово окупованому Криму

– Це підготовчий елемент контрнаступу, коли виснажуються потужності ворога, навіть морально-психологічні, – уточнила Гуменюк.

Вона додала, що українські військові постійно спостерігають маневри окупантів. Путінські солдати нервують, намагаються не залишатися в одному місці, постійно укріплюють оборонні споруди. Крім того, багато окупантів, перевдягаючись у цивільний одяг, вдаються до дезертирства.

При цьому війська РФ і далі застосовують терористичну тактику нічних обстрілів для психологічного тиску на українців. Наприклад, цієї ночі ворог завдав удару по житлових кварталах Херсона із мінометів та запальними снарядами.

Крім того, рашисти обстрілюють Миколаївську область, намагаючись не допустити включення її до зернової угоди.

– Вони дотримуються своєї тактики, методично намагаються обстріляти хоча б раз на день морські транспортні шляхи, безпосередньо по воді б’ють. І час від часу вдаються до обстрілів самого Очакова та Куцурубської громади, – заявила Гуменюк.

Ворог також вдається до тактики використання місцевих мешканців як живого щита. Наприклад, рашисти періодично приїджають у район Кінбурнської коси, розташовують озброєння в подвір’ях житлових будинків, здійснюють звідти обстріли і тікають, розуміючи, що така поїздка може стати “квитком в один кінець”.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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