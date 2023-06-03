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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Украина готова к контрнаступлению — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal, что Украина уже готова к контрнаступлению.

— Я считаю, что на сегодня мы готовы уже это делать, — подчеркнул он.

По его словам, несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, ждать больше нельзя.

В то же время глава государства отметил, что не может сказать, сколько времени займет эта операция.

— Мы очень верим в успех! Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени, — добавил Зеленский.

Накануне в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые бригады от севера до юга, накапливая силы.

В тот же день во время визита в Эстонию глава государства подчеркнул, что Россия и ее войска почувствуют, когда будет происходить украинское контрнаступление . А его результатом должно стать освобождение от российских захватчиков оккупированных территорий.

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Источник: The Wall Street Journal
Армия России, Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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