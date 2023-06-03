Украина готова к контрнаступлению — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal, что Украина уже готова к контрнаступлению.
— Я считаю, что на сегодня мы готовы уже это делать, — подчеркнул он.
По его словам, несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, ждать больше нельзя.
В то же время глава государства отметил, что не может сказать, сколько времени займет эта операция.
— Мы очень верим в успех! Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени, — добавил Зеленский.
Накануне в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые бригады от севера до юга, накапливая силы.
В тот же день во время визита в Эстонию глава государства подчеркнул, что Россия и ее войска почувствуют, когда будет происходить украинское контрнаступление . А его результатом должно стать освобождение от российских захватчиков оккупированных территорий.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов