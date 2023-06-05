Посол Папы Римского посетит Киев с визитом 5-6 июня – Ватикан
5-6 июня посол Папы Римского Франциска по вопросам мира в Украине кардинал Маттео Зуппи посетит Киев.
— 5 и 6 июня архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи совершит визит в Киев по поручению Святейшего Отца Франциска, — говорится на официальном сайте Ватикана.
Отмечается, что поездка связана с особой миротворческой миссией, порученной итальянскому иерарху.
— Цель поездки – выслушать украинские власти на тему возможных путей достижения справедливого мира и поддержать жесты человечности, которые помогут смягчить напряженность, — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Папа Римский Франциск назначил итальянского кардинала, который отправится в Украину с так называемой миротворческой миссией.
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