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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Посол Папы Римского посетит Киев с визитом 5-6 июня – Ватикан

Посол Папы Римского посетит Киев с визитом 5-6 июня – Ватикан
Фото: Getty Images

5-6 июня посол Папы Римского Франциска по вопросам мира в Украине кардинал Маттео Зуппи посетит Киев.

— 5 и 6 июня архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи совершит визит в Киев по поручению Святейшего Отца Франциска, — говорится на официальном сайте Ватикана.

Отмечается, что поездка связана с особой миротворческой миссией, порученной итальянскому иерарху.

— Цель поездки – выслушать украинские власти на тему возможных путей достижения справедливого мира и поддержать жесты человечности, которые помогут смягчить напряженность, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск назначил итальянского кардинала, который отправится в Украину с так называемой миротворческой миссией.

Война в Украине, Київ, Папа Римський
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