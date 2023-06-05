Посол Папы Римского посетит Киев с визитом 5-6 июня – Ватикан

Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми

За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.

3 июня, 18:10

•