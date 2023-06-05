Посол Папи Римського відвідає Київ з візитом 5-6 червня – Ватикан
5-6 червня посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Марія Зуппі відвідає Київ.
– 5 та 6 червня архієпископ Болонський та президент Італійської єпископської конференції кардинал Маттео Дзуппі здійснить візит до Києва за дорученням Святішого Отця Франциска, – йдеться на офіційному сайті Ватикану.
Зазначається, що поїздка пов’язана з особливою миротворчою місією, дорученою італійському ієрарху.
– Мета поїздки – вислухати українську владу на тему можливих шляхів досягнення справедливого миру та підтримки жестів людяності, які допоможуть пом’якшити напруженість, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Папа Римський Франциск призначив італійського кардинала, який вирушить в Україну із так званою миротворчою місією.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло