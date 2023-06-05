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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Посол Папи Римського відвідає Київ з візитом 5-6 червня – Ватикан

Посол Папи Римського відвідає Київ з візитом 5-6 червня – Ватикан
Фото: Getty Images

5-6 червня посол Папи Римського Франциска з питань миру в Україні кардинал Маттео Марія Зуппі відвідає Київ.

– 5 та 6 червня архієпископ Болонський та президент Італійської єпископської конференції кардинал Маттео Дзуппі здійснить візит до Києва за дорученням Святішого Отця Франциска, – йдеться на офіційному сайті Ватикану.

Зазначається, що поїздка пов’язана з особливою миротворчою місією, дорученою італійському ієрарху.

– Мета поїздки – вислухати українську владу на тему можливих шляхів досягнення справедливого миру та підтримки жестів людяності, які допоможуть пом’якшити напруженість, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Папа Римський Франциск призначив італійського кардинала, який вирушить в Україну із так званою миротворчою місією.

Війна в Україні, Київ, Папа Римський
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