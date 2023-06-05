Украина хорошо подготовлена к контрнаступлению, но прогнозы делать рано — Милли

Американский генерал Марк Милли считает, что Украина хорошо подготовлена к ожидаемому контрнаступлению. Об этом он заявил в интервью CNN, находясь в Нормандии.

В то же время он отметил, что несмотря на то, что Украина хорошо подготовлена, еще “слишком рано говорить о результатах” контрнаступления.

— Они ведут войну, которая представляет экзистенциальную угрозу для самого выживания Украины и имеет большее значение для остального мира — для Европы, действительно для Соединенных Штатов, а также и для всего земного шара, — сказал глава Объединенного комитета начальников штабов Милли.

Милли находится в Нормандии, чтобы отметить 79-ю годовщину высадки войск в 1944 году — самой масштабной операции Второй мировой войны.

Как известно, в этом году Марк Милли уйдет в отставку со своей должности. В мае президент США Джо Байден объявил, что его заменит генерал Чарльз Браун.

Напомним, 5 мая Генштаб ВСУ опроверг заявления Минобороны РФ, что украинские военные якобы “начали большое контрнаступление”. В ведомстве отметили, что не будут комментировать фейки страны-агрессора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и ее войска почувствуют, когда будет происходить украинское контрнаступление. Его результатом должно стать освобождение от российских захватчиков оккупированных украинских территорий.

Источник : CNN

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