Генштаб опроверг заявление РФ о начале контрнаступления ВСУ

В Генштабе ВСУ опровергли заявление Минобороны России о том, что украинские военные якобы “начали большое контрнаступление”. В то же время в ведомстве отметили, что не будут комментировать фейки страны-агрессора.

Так, в Генштабе заявили, что не располагают информацией о “большом наступлении, которое, по заявлениям Минобороны России, начали ВСУ на Донецком направлении”.

— У нас нет такой информации и мы не комментируем какой-либо фейк, — сказал в комментарии Reuters неназванный спикер Генштаба ВСУ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал следить в контексте контрнаступления только за официальными новостями из Украины.

— Российские новостные сводки уже давно стали отдельной виртуальной метавселенной. Москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого “пока не существует”. Миллионная российская армия активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрилий F-16. Битва идет, одним словом. Украина внимательно наблюдает за этой эпической битвой, хотя и с некоторым удивлением, — написал он в Twitter.

Напомним, что 5 июня Министерство обороны России сообщило о так называемом начале контрнаступления со стороны Украины. Там заявили о “крупномасштабном наступлении ВСУ на пяти участках фронта”, добавив, что оно “началось утром 4 июня”.

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