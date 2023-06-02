Главное, чтобы его почувствовала Россия: Зеленский о предстоящем контрнаступлении ВСУ

Россия и ее войска почувствуют, когда будет происходить украинское контрнаступление. Его результатом должно стать освобождение от российских захватчиков оккупированных украинских территорий.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

— Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, а почувствовала. А особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий — это и есть результат контрнаступления. Когда это будет происходить, вы поймете, что оно происходит, — сказал Зеленский.

Ранее руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ скоро начнется. Украина уже получила необходимое минимальное количество вооружения и военной техники.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина “не имеет права на ошибку” в вопросе контрнаступления, поскольку это “историческая возможность”, которую “мы не можем потерять”.

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