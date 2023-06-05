Украина создала собственную сеть агентов в РФ и передает им беспилотники — CNN

Украина создала сеть агентов и своих сторонников в России, которые работают над осуществлением диверсий против российских объектов. Об этом пишет CNN.

Издание со ссылкой на слова нескольких людей из американской разведки пишет, что Украина также начала предоставлять им беспилотники для осуществления атак.

Американские чиновники считают, что проукраинские агенты в России совершили атаку на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с территории РФ, а не Украины. Неясно, были ли другие дроны также запущены с территории России или осуществлены этой сетью проукраинских агентов.

Американские чиновники считают, что Украина разработала диверсионные группы внутри России, состоящие из проукраинских симпатиков и оперативников, хорошо подготовленных для ведения такого рода войны.

Считается, что Украина предоставила им беспилотники украинского производства, а двое американских чиновников заявили CNN, что нет никаких доказательств того, что любой из ударов был осуществлен с помощью беспилотников, предоставленных Соединенными Штатами.

Официальные лица в США не смогли точно сказать, как Украине удалось переправить беспилотники в тыл врага, но два источника сообщили CNN, что она создала хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые могут быть использованы для отправки дронов или их компонентов в Россию, где они затем могут быть собраны.

Источники рассказали CNN, что неизвестно, кто именно контролирует этих агентов, хотя официальные лица США считают, что к этому причастны представители украинского разведывательного сообщества.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы установил общие параметры того, что имеют право делать украинские служба безопасности и разведка, сообщили два источника, но не каждая их операция требует его подписи.

Источник : CNN

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