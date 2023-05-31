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Атака дронов на Москву подрывает уверенность путинского режима в его безнаказанности – СтратКом

кремль
Фото: Unsplash

Атака дронов на Москву пошатнула ощущение безнаказанности кремлевского режима и показала, что российская ПВО не готова защищать небо.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Кто именно запустил дроны — неизвестно, отмечают в Центре, однако, вероятно, это результат работы сил сопротивления внутри РФ, деятельность которых набирает обороты.

Атака была направлена на места проживания “элиты” РФ (Рублевка, Ново-оОгарево, Барвиха, Горки), что вызвало явное одобрение среди простых россиян.

— Война, развязанная Кремлем против Украины, возвращается обратно в Россию. Это закономерный и справедливый результат агрессии. Акция в Москве и пригороде пошатнула ощущение безнаказанности РФ, — говорится в сообщении.

В Центре указывают, что российская ПВО не готова защищать свое небо, ведь ее ЗРК (С-300, С-400) отправлены для ракетных атак на украинские города и села. Другая часть ПВО защищает властную элиту.

— Кремль не имеет морального права заявлять о “терроризме” после начатой им террористической кампании против украинских городов и сел, во время которой уже погибли сотни мирных жителей, — отметил СтратКом.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье РФ прогремели взрывы, сообщалось об атаке более 30 беспилотников.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к утренней атаке дронов на Москву.

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Источник: Центр стратегических коммуникаций

Война в Украине, Дрони, Москва
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