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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна створила власну мережу агентів у РФ та передає їм безпілотники – CNN

дрон у Москві
Фото: Depositphotos

Україна створила мережу агентів і своїх прихильників у Росії, які працюють над здійсненням диверсій проти російських об’єктів. Про це пише CNN.

Видання з посиланням на слова кількох людей з американської розвідки пише, що Україна також почала надавати їм безпілотники для здійснення атак.

Американські чиновники вважають, що проукраїнські агенти в Росії здійснили атаку на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники з території РФ, а не України. Неясно, чи інші атаки дронів також були запущені з території Росії або здійснені цією мережею проукраїнських агентів.

Американські чиновники вважають, що Україна розробила диверсійні групи всередині Росії, що складаються з проукраїнських симпатиків і оперативників, добре підготовлених для ведення такого роду війни.

Вважається, що Україна надала їм безпілотники українського виробництва, а двоє американських чиновників заявили CNN, що немає жодних доказів того, що будь-який з ударів був здійснений за допомогою безпілотників, наданих Сполученими Штатами.

Офіційні особи у США не змогли точно сказати, як Україні вдалося переправити безпілотники в тил ворога, але два джерела повідомили CNN, що вона створила добре відпрацьовані контрабандні маршрути, які можуть бути використані для відправки дронів або їхніх компонентів до Росії, де вони потім можуть бути зібрані.

Джерела розповіли CNN, що невідомо, хто саме контролює цих агентів, хоча офіційні особи США вважають, що до цього причетні представники української розвідувальної спільноти.

Президент України Володимир Зеленський нібито встановив загальні параметри того, що мають право робити українські служба безпеки та розвідка, повідомили два джерела, але не кожна їхня операція потребує його підпису.

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кремль

Джерело: CNN
Безпілотники, Війна в Україні, Росія, Україна, Шпигуни
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