Татьяна Забожко, редактор ленты
35 из 35: Воздушные силы уничтожили все ракеты Х-101/Х-555 во время ночной атаки
Воздушные силы уничтожили все 35 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которыми россияне атаковали Украину с половины первого ночи до четырех утра 6 июня.
Большинство ракет Х-101/Х-555 летели из района Каспийского моря в направлении столицы – в зону ответственности Воздушного командования Центр.
Фото: Минобороны России
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