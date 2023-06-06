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Татьяна Забожко, редактор ленты

35 из 35: Воздушные силы уничтожили все ракеты Х-101/Х-555 во время ночной атаки

Удар із літаків Ту-95 мс ракетами Х-101

Воздушные силы уничтожили все 35 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которыми россияне атаковали Украину с половины первого ночи до четырех утра 6 июня.

Большинство ракет Х-101/Х-555 летели из района Каспийского моря в направлении столицы – в зону ответственности Воздушного командования Центр.

Фото: Минобороны России

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