35 із 35: Повітряні сили знищили всі ракети Х-101/Х-555 під час нічної атаки

Повітряні сили знищили всі 35 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, якими росіяни атакували Україну із о пів на першу ночі до четвертої ранку 6 червня.

Більшість ракет Х-101/Х-555 летіли з району Каспійського моря в напрямку столиці – у зону відповідальності Повітряного командування Центр.

Фото: Міноборони Росії

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