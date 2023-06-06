Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ України – речник генсека ООН
Ми корисні в Україні як командири: матір азовця Калини про прохання сина до влади
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

35 із 35: Повітряні сили знищили всі ракети Х-101/Х-555 під час нічної атаки

Удар із літаків Ту-95 мс ракетами Х-101

Повітряні сили знищили всі 35 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, якими росіяни атакували Україну із о пів на першу ночі до четвертої ранку 6 червня.

Більшість ракет Х-101/Х-555 летіли з району Каспійського моря в напрямку столиці – у зону відповідальності Повітряного командування Центр.

Фото: Міноборони Росії

 

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 05.06.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
35 із 35: Повітряні сили знищили всі ракети Х-101/Х-555 під час нічної атаки
Загальна мобілізація 2023: хто підпадає під призов
35 із 35: Повітряні сили знищили всі ракети Х-101/Х-555 під час нічної атаки
Відео
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (06.06.2023)
35 із 35: Повітряні сили знищили всі ракети Х-101/Х-555 під час нічної атаки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (05.06.2023)
35 із 35: Повітряні сили знищили всі ракети Х-101/Х-555 під час нічної атаки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (05.06.2023)
35 із 35: Повітряні сили знищили всі ракети Х-101/Х-555 під час нічної атаки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (05.06.2023)
35 із 35: Повітряні сили знищили всі ракети Х-101/Х-555 під час нічної атаки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь