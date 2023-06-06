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Юлия Захарченко, редактор ленты

Ракетные удары по Харькову и утечка аммиака недалеко от Масютовки: 468-й день войны

Ключевые события
01:39
В Харькове поврежден водопровод и жилые дома после ракетной атаки
01:31
На подступах к Киеву работает ПВО — КГВА
00:53
В Киевской области прогремели взрывы
00:43
Обнародованы результаты проверки укрытий в Киеве
00:21
Война в Украине унесла жизни почти 9 тыс. гражданских, еще более 15,4 тыс. ранены — ООН
00:15
В Харьковской области оккупанты повредили трубопровод с аммиаком
00:11
В Харькове ракеты С-300 ударили в Слободском и Шевченковском районах
00:03
РФ обстреливает Харьков ракетами — мэр Терехов
Ракетные удары по Харькову и утечка аммиака недалеко от Масютовки: 468-й день войны
6 июня, 1:39

В Харькове поврежден водопровод и жилые дома после ракетной атаки

В результате атаки РФ на центр Харькова вечером 5 июня разрушениям подвергся водопровод в Шевченковском районе. Аварию устраняют, рассказал мэр Игорь Терехов.

Кроме этого, разрушено дорожное покрытие, повреждены дома рядом с местом попадания, поделился городской глава.

— Это очень знаковая локация, в 2014 году здесь были теракты. Это старая часть города. Военных объектов здесь нет, — утверждает Терехов.

6 июня, 1:31

На подступах к Киеву работает ПВО — КГВА

В Киевской области, на подступах к Киеву работает ПВО, сообщает КГВА. Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

6 июня, 0:53

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги.

Война в Украине — день 468 — новости Украины во время войны онлайн

6 июня, 0:43

Обнародованы результаты проверки укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Ревизия киевскими укрытиями продолжается уже несколько дней после того, как 1 июня в одном из районов столицы погибли две женщины и ребенок у закрытого хранилища. Обследуют укрытие ГСЧС, полиция и даже городской голова.

Большинство бомбоубежищ завалено мусором и лохмотьями, находиться там действительно невозможно, потому что отвратительно пахнет. В одном из районов Киева работники ГСЧС находят аварийный выход, однако он замурован. Но вообще говорят, укрытие годится для того, чтобы переждать опасность, если его хотя бы отчистить.

6 июня, 0:21

Война в Украине унесла жизни почти 9 тыс. гражданских, еще более 15,4 тыс. ранены — ООН

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля 2022 года, после начала Россией полномасштабной войны против Украины, до 21 мая 2023 года составили 24 425 человек (по состоянию на 21 мая — 24 012).

Среди них — 8 983 погибших (8 895), сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

— УВКПЧ ООН считает, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему нуждаются в дополнительном подтверждении. В то же время получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается, — отмечается в документе.

Это касается, например, таких населенных пунктов как Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область). По разным сообщениям, там зафиксированы многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

6 июня, 0:15

В Харьковской области оккупанты повредили трубопровод с аммиаком

Трубопровод с аммиаком был поврежден неподалеку Масютовки, сообщил директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол.

— Это может быть до 134 тонн аммиака, облако может разнести на расстояние до 2,5 км, — рассказал он.

Он отметил, что объемы утечки на трубопроводе с аммиаком пока устанавливают. Сейчас есть только предварительная информация. По его словам, по состоянию на 22:30, нет угрозы для населенных пунктов, подконтрольных Украине.

6 июня, 0:11

В Харькове ракеты С-300 ударили в Слободском и Шевченковском районах

Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно, РФ наносила удары ракетами С-300. На эту минуту информации о пострадавших не поступало.

Информация уточняется, профильные службы работают на местах попаданий, сообщает Харьковская ОВА.

6 июня, 0:03

РФ обстреливает Харьков ракетами — мэр Терехов

Харьков находится под ракетными ударами, сообщает мэр Игорь Терехов. Горожане слышат взрывы — по меньшей мере прозвучало несколько.

Война в Украине — день 468 — новости Украины во время войны онлайн

Война в Украине
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С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Кристина Гавриш
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