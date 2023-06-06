Ракетные удары по Харькову и утечка аммиака недалеко от Масютовки: 468-й день войны

6 июня, 0:43

Обнародованы результаты проверки укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Ревизия киевскими укрытиями продолжается уже несколько дней после того, как 1 июня в одном из районов столицы погибли две женщины и ребенок у закрытого хранилища. Обследуют укрытие ГСЧС, полиция и даже городской голова.

Большинство бомбоубежищ завалено мусором и лохмотьями, находиться там действительно невозможно, потому что отвратительно пахнет. В одном из районов Киева работники ГСЧС находят аварийный выход, однако он замурован. Но вообще говорят, укрытие годится для того, чтобы переждать опасность, если его хотя бы отчистить.