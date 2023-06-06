Ракетные удары по Харькову и утечка аммиака недалеко от Масютовки: 468-й день войны
В Харькове поврежден водопровод и жилые дома после ракетной атаки
В результате атаки РФ на центр Харькова вечером 5 июня разрушениям подвергся водопровод в Шевченковском районе. Аварию устраняют, рассказал мэр Игорь Терехов.
Кроме этого, разрушено дорожное покрытие, повреждены дома рядом с местом попадания, поделился городской глава.
— Это очень знаковая локация, в 2014 году здесь были теракты. Это старая часть города. Военных объектов здесь нет, — утверждает Терехов.
На подступах к Киеву работает ПВО — КГВА
В Киевской области, на подступах к Киеву работает ПВО, сообщает КГВА. Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги.
Обнародованы результаты проверки укрытий в Киеве
Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.
Ревизия киевскими укрытиями продолжается уже несколько дней после того, как 1 июня в одном из районов столицы погибли две женщины и ребенок у закрытого хранилища. Обследуют укрытие ГСЧС, полиция и даже городской голова.
Большинство бомбоубежищ завалено мусором и лохмотьями, находиться там действительно невозможно, потому что отвратительно пахнет. В одном из районов Киева работники ГСЧС находят аварийный выход, однако он замурован. Но вообще говорят, укрытие годится для того, чтобы переждать опасность, если его хотя бы отчистить.
Война в Украине унесла жизни почти 9 тыс. гражданских, еще более 15,4 тыс. ранены — ООН
Потери среди гражданских лиц с 24 февраля 2022 года, после начала Россией полномасштабной войны против Украины, до 21 мая 2023 года составили 24 425 человек (по состоянию на 21 мая — 24 012).
Среди них — 8 983 погибших (8 895), сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
— УВКПЧ ООН считает, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему нуждаются в дополнительном подтверждении. В то же время получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается, — отмечается в документе.
Это касается, например, таких населенных пунктов как Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область). По разным сообщениям, там зафиксированы многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.
В Харьковской области оккупанты повредили трубопровод с аммиаком
Трубопровод с аммиаком был поврежден неподалеку Масютовки, сообщил директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол.
— Это может быть до 134 тонн аммиака, облако может разнести на расстояние до 2,5 км, — рассказал он.
Он отметил, что объемы утечки на трубопроводе с аммиаком пока устанавливают. Сейчас есть только предварительная информация. По его словам, по состоянию на 22:30, нет угрозы для населенных пунктов, подконтрольных Украине.
В Харькове ракеты С-300 ударили в Слободском и Шевченковском районах
Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно, РФ наносила удары ракетами С-300. На эту минуту информации о пострадавших не поступало.
Информация уточняется, профильные службы работают на местах попаданий, сообщает Харьковская ОВА.
РФ обстреливает Харьков ракетами — мэр Терехов
Харьков находится под ракетными ударами, сообщает мэр Игорь Терехов. Горожане слышат взрывы — по меньшей мере прозвучало несколько.