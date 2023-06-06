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Из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов — Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что разрушение Каховской ГЭС грозит экологической катастрофой для юга Украины. Он призвал мир немедленно отреагировать.

— Этой ночью российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Президент Украины созвал СНБО. Далее проведем заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, — написал он в Telegram.

Он отметил, что сейчас власти занимаются эвакуацией жителей районов подтопления, сформированы эвакуационные поезда в Николаев.

Кроме того, проводится оценка последствий для окружающей среды и угрозы для Запорожской атомной электростанции.

Премьер подчеркнул, что уничтожение Каховской ГЭС — террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность.

— Разрушение ГЭС угрожает экологической катастрофой для юга нашего государства. Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. Россия должна немедленно убраться с ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы, — добавил Шмыгаль.

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Источник: Денис Шмыгаль

Война в Украине, Денис Шмыгаль, Каховська ГЕС
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