Из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что разрушение Каховской ГЭС грозит экологической катастрофой для юга Украины. Он призвал мир немедленно отреагировать.
— Этой ночью российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Президент Украины созвал СНБО. Далее проведем заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, — написал он в Telegram.
Он отметил, что сейчас власти занимаются эвакуацией жителей районов подтопления, сформированы эвакуационные поезда в Николаев.
Кроме того, проводится оценка последствий для окружающей среды и угрозы для Запорожской атомной электростанции.
Премьер подчеркнул, что уничтожение Каховской ГЭС — террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность.
— Разрушение ГЭС угрожает экологической катастрофой для юга нашего государства. Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. Россия должна немедленно убраться с ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы, — добавил Шмыгаль.
Источник: Денис Шмыгаль