Через підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що руйнування Каховської ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня України. Він закликав світ негайно відреагувати.

– Цієї ночі російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Президент України скликав РНБО. Далі проведемо засідання Державної комісії ТЕБ і НС, – написав він у Telegram.

Денис Шмигаль зазначив, що наразі влада займається евакуацією жителів районів підтоплення, сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва.

Окрім того, здійснюється оцінка наслідків для довкілля та загрози для Запорізької атомної електростанції.

Прем’єр наголосив, що знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність.

– Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. Росія має негайно забратися із ЗАЕС, щоб уникнути подальшої катастрофи, – додав Шмигаль.

Джерело: Денис Шмигаль

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.