Подрыв Каховской ГЭС повлек крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия — Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подрыв плотины Каховской ГЭС ужасным военным преступлением.
Об этом глава украинской дипломатии написал в Twitter.
По его словам, российские оккупанты вызвали крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия.
Под угрозой жизни оказались тысячи мирных жителей.
— Это ужасное военное преступление. Единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста ХХІ века, – изгнать ее из Украины, — заявил министр.
Генеральный прокурор Андрей Костин подчеркнул, что для государства-террориста России не существует никаких границ и подрыв Каховской ГЭС является очередным доказательством военных преступлений РФ.
По словам Костина, загнанные в угол оккупанты убивают и оставляют без дома тысячи людей, которых еще вчера хотели “интегрировать в РФ”.
— Людоедская тактика выжженной земли достойна Гитлера, — заявил генеральный прокурор.
В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Существует угроза затопления около 80 населенных пунктов.
Как сообщила энергетическая компания Укргидроэнерго, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
По предварительному прогнозу, ожидается сработка водохранилища в течение следующих четырех дней.
Партизанское движение АТЕШ заявляет, что Каховскую ГЭС подорвал 1 батальон 205 мотострелковой бригады с города Буденновск Ставропольского края РФ.