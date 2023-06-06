Подрыв Каховской ГЭС повлек крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подрыв плотины Каховской ГЭС ужасным военным преступлением.

Об этом глава украинской дипломатии написал в Twitter.

По его словам, российские оккупанты вызвали крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия.

Под угрозой жизни оказались тысячи мирных жителей.

— Это ужасное военное преступление. Единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста ХХІ века, – изгнать ее из Украины, — заявил министр.

Генеральный прокурор Андрей Костин подчеркнул, что для государства-террориста России не существует никаких границ и подрыв Каховской ГЭС является очередным доказательством военных преступлений РФ.

По словам Костина, загнанные в угол оккупанты убивают и оставляют без дома тысячи людей, которых еще вчера хотели “интегрировать в РФ”.

— Людоедская тактика выжженной земли достойна Гитлера, — заявил генеральный прокурор.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Существует угроза затопления около 80 населенных пунктов.

Как сообщила энергетическая компания Укргидроэнерго, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

По предварительному прогнозу, ожидается сработка водохранилища в течение следующих четырех дней.

Партизанское движение АТЕШ заявляет, что Каховскую ГЭС подорвал 1 батальон 205 мотострелковой бригады с города Буденновск Ставропольского края РФ.

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