Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Некорректно сравнивать атаку дронов на Москву и обстрелы РФ Украины — спикер генсека ООН
Мы полезны в Украине как командиры: мать азовца Калины о просьбе сына к власти
Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Подрыв Каховской ГЭС повлек крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия — Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал подрыв плотины Каховской ГЭС ужасным военным преступлением.

Об этом глава украинской дипломатии написал в Twitter.

По его словам, российские оккупанты вызвали крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия.

Под угрозой жизни оказались тысячи мирных жителей.

— Это ужасное военное преступление. Единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста ХХІ века, – изгнать ее из Украины, — заявил министр.

Генеральный прокурор Андрей Костин подчеркнул, что для государства-террориста России не существует никаких границ и подрыв Каховской ГЭС является очередным доказательством военных преступлений РФ.

По словам Костина, загнанные в угол оккупанты убивают и оставляют без дома тысячи людей, которых еще вчера хотели “интегрировать в РФ”.

— Людоедская тактика выжженной земли достойна Гитлера, — заявил генеральный прокурор.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Существует угроза затопления около 80 населенных пунктов.

Как сообщила энергетическая компания Укргидроэнерго, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

По предварительному прогнозу, ожидается сработка водохранилища в течение следующих четырех дней.

Читайте также
Оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС: где возможно подтопление и чем это грозит
Каховська ГЕС

Партизанское движение АТЕШ заявляет, что Каховскую ГЭС подорвал 1 батальон 205 мотострелковой бригады с города Буденновск Ставропольского края РФ.

Дмитрий Кулеба, Каховська ГЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ГУР: Подрыв Каховской ГЭС усугубляет угрозу ядерной катастрофы
Подрыв Каховской ГЭС повлек крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия — Кулеба
Скажется ли подрыв Каховской ГЭС на водоснабжении Киева
кран вода
Из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов — Шмыгаль
Денис Шмигаль
Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит – Укрэнерго
Каховська ГЕС
В Энергоатоме рассказали, чем грозит ЗАЭС подрыв Каховской ГЭС
ЗАЕС
Видео
С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (06.06.2023)
Подрыв Каховской ГЭС повлек крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия — Кулеба
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
Подрыв Каховской ГЭС повлек крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия — Кулеба
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (05.06.2023)
Подрыв Каховской ГЭС повлек крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия — Кулеба
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (05.06.2023)
Подрыв Каховской ГЭС повлек крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия — Кулеба
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь