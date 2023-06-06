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Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав – Данілов про результати засідання РНБО

Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив росіянами Каховської ГЕС – це принципово новий етап російської агресії.

Про це він написав у Twitter.

– Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: “звільнення України”, “боротьба з нацистами”, “ураження виключно військових об’єктів” і решти суто пропагандистських та брехливих тез. Росія ввійшла в етап відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки та структур життєзабезпечення населення, – йдеться у повідомленні.

За словами Данілова, “у передчутті неминучості зникнення Росії та Путіна (російський диктатор Володимир Путін. – Ред.) з історії фальшиві маски більше не потрібні”.

– Коротко про результати засідання РНБО: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав, – наголосив він.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на засіданні РНБО доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які користувалися водою з Каховського водосховища.

Окрім того, погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт.

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Каховська ГЕС, Олексій Данілов, Херсонська область
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