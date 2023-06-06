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Карина Зуева, редактор раздела Lifestyle

Спасли только лебедей и уток. Подрыв ГЭС уничтожил зоопарк в Новой Каховке

Лебеди
Фото: Pexels

В Новой Каховке из-за подрыва ГЭС российскими оккупантами затопило зоопарк Казкова діброва. В нем проживало около 300 животных.

Спастись смогли только лебеди и утки. Об этом в комментарии UAnimals рассказало руководство зоопарка.

— Мы всеми силами пытались сохранить зоопарк в оккупации. Теперь его больше не существует, — сказал человек, личность которого не разглашается в целях безопасности.

Известно, что там проживали обезьяны, еноты, осел, пони, нутрии, разнообразные птицы, дикобразы, сурки, черепахи и многие другие виды невинных и беззащитных животных.

Казкова діброва оказалась в оккупации с первых дней войны. Руководство зоопарка и неравнодушные люди всячески пытались оберегать животных, однако на момент подрыва они оказались заблокированы.

UAnimals открыли сбор на помощь животным, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС — таких очень много. Если хотите сделать донат, переходите по этой ссылке. Каждая гривна важна!

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Каховська ГЕС

Зоопарк, Каховська ГЕС, Новая Каховка
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